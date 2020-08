Wayne Rooney tacle Alex Ferguson

Battre Manchester United à deux reprises en finale de la Ligue des champions ? Le FC Barcelone sait comment y parvenir. L'équipe dirigée à l'époque par Pep Guardiola a remporter la Coupe aux grandes oreilles en 2009 et 2011 aux dépens des Red Devils.

Wayne Rooney, présent lors des deux finales perdues, a encore du mal à digérer ces deux échecs. Lors d'une interview accordée à 'Sunday Times', le joueur de Derby County a remis en question les consignes de Sir Alex Ferguson.

"C'est toujours dur pour un club comme le Real d'aborder un match en se disant 'on va laisser le ballon'. C'est pareil pour Manchester United. Mais on a perdu deux finales de Ligue des Champions contre le Barça de Guardiola en essayant de les presser haut, ce qui était suicidaire. Je me souviens d'Alex Ferguson qui disait 'on est MU et on va attaquer, c'est la culture du club' et de moi qui pensait 'je ne suis pas très sûr de ça'", a regretté le joueur.

"Je pense qu'au fond, tous les joueurs savaient que ce n'était pas la bonne approche, que l'on abandonnait ce qui nous avait permis de remporter cette demi-finale en 2008. (...) Pour moi, peu importe la manière de jouer lors de ces grands matchs de Ligue des Champions, tant que vous gagnez. Regardez comment Liverpool a joué en finale la saison dernière, et je pense que Zidane pense pareil", a-t-il conclu.