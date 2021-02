Marco Rose va entraîner le BvB la prochaine saison

Marco Rose va prendre les rênes du Borussia Dortmund cet été, le Borussia Mönchengladbach révélant qu'il quittera leur banc de touche à la fin de la saison. L'entraîneur de 44 ans n'a pris son poste actuel qu'en 2019, mais a permis au club allemand de réaliser des progrès impressionnants, avec notamment une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui lui a permis de voir sa cote de popularité augmenter.

Dès l'été prochain, Marco Rose va franchir un cap et occupe l'un des postes les plus importants de Bundesliga en 2021-2022. En effet, il va rejoindre le Borussia Dortmund, tandis que l'entraîneur intérimaire, Edin Terzic, va quitter le Signal Iduna Park. Après un léger regain de forme suite au départ de Lucien Favre et à l'arrivée de Terzic, le Borussia Dortmund n'a pas réussi à trouver son rythme de croisière cette saison et s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur.

Avec Marco Rose à sa tête, le Borussia Dortmund voudra renouer avec le sommet en Bundesliga, d'autant plus que le BVB dispose d'un effectif talentueux porté par Erling Haaland et Jadon Sancho. Ces deux joueurs risquent de s'impatienter si le Borussia Dortmund ne parvient pas à se hisser au niveau du Bayern Munich en Bundesliga et lutter pour remporter des titres chaque saison.

Le directeur sportif de Mönchengladbach, Max Eberl, a confirmé le départ de Marco Rose en fin de saison, lors d'une déclaration accordée au site officiel de son club : "Nous avons eu de nombreuses discussions entre nous ces dernières semaines sur l’avenir de Marco. Malheureusement, il a maintenant décidé qu'il aimerait faire usage d'une clause dans son contrat, qui court jusqu'en juin 2022, et passer au Borussia Dortmund cet été".

"Si les conditions stipulées dans son contrat sont remplies à temps, il ne sera plus disponible pour nous après la fin de la saison. D'ici là, nous mobiliserons toutes nos forces avec Marco pour atteindre nos objectifs en Bundesliga, en Coupe DFB et en Ligue des champions", a conclu le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach. Mercredi prochain le club allemand disputera son huitième de finale aller contre Manchester City à domicile.

En Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach pointe à la septième place, égalité avec le Borussia Dortmund, sixième, et à six points de la quatrième place détenue par Wolfsbourg, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Nul doute que Marco Rose voudra conclure son aventure avec Gladbach en beauté en accrochant une nouvelle qualification pour la C1.