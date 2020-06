Roxana Maracineanu dément tout lobbying pour mettre fin à la saison

Du lobbying de la part de certains présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 auprès du chef de l'État et du gouvernement pour stopper la saison ? La rumeur n'a eu de cesse d'enfler ces dernières heures.

Roxana Maracineanu a démenti catégoriquement ces bruits. De passage au micro de la chaîne L'Équipe ce jeudi, la ministre des sports a d'abord été sondée sur les auditions de Lyon, Amiens et Toulouse devant le Conseil d'État.

"La justice va faire son travail aujourd'hui. Toutes les décisions ont été prises dans la collégialité. Nous avons discuté avec les instances et ce sont les instances qui ont pris elles-mêmes les décisions. Nos préconisations étaient celles d'un encadrement plus général de tous les secteurs de la société, de manière à avoir une seule boussole, qui était la préservation de la santé de nos concitoyens. Et les sportifs font partie de nos concitoyens. Ce ne sont pas des bêtes de foire. Même quand ils sont payés des millions, on ne va pas les mettre sur un terrain alors qu'il y a un risque pour le reste de la société", a-t-elle asséné.

Les dirigeants du foot français ont-ils fait pression pour un arrêt des Championnats auprès du président et des instances ? La ministre repousse en bloc ces accusations :

"Il n'y a aucun lobbying qui a été fait. Vous pensez bien que ni le Président de la République, ni le Premier ministre, ni moi-même en tant que ministre, nous pouvons céder à ce genre de lobbying, si toutefois il existe. Or, il n'existe pas, je vous l'affirme."