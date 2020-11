Ruben Dias bluffe son propre vestiaire

Veni, vidi, vici. Rubén Dias, arrivé en septembre en provenance de Benfica, s'est rapidement imposé comme un élément important dans la défense de Pep Guardiola. À tel point, qu'il impressionne même son propre vestiaire.

"Ils sont fantastiques [Laporte et Dias, ndlr], surtout Rubén Dias. Depuis qu'il est arrivé, il enchaîne les matchs. Il est sans doute une grande recrue, avec beaucoup de qualités", a lâché Kyle Walker auprès de 'BT Sport'.

Si Man City n'a concédé le moindre but lors des deux derniers matchs (Marseille et Sheffield United), c'est en partie grâce à sa charnière composée par de Laporte et Dias.

Depuis sa venue, le Portugais a déjà été titulaire à six reprises.