"Ruben Dias est l'une de mes meilleures recrues"

En une saison, Rúben Dias a su s'imposer dans le onze de Pep Guardiola et l'entraîneur catalan a avoué que l'international portugais était l'une des meilleures signatures qu'il ait faites depuis son arrivée à Manchester City.

Rúben Dias est arrivé à Etihad Stadium en octobre dernier, en échange de 70 millions d'euros versés à Benfica : "C'est, de loin, l'une des meilleures recrues que j'ai faite ici. Il s'est adapté rapidement et tout ce qu'il fait sur et en dehors du terrain vise à être parfait dans les 90 minutes de match. C'est à lui de continuer comme ça et j'espère qu'il pourra le faire. En ce moment, il est intouchable dans l'équipe, non seulement il joue bien mais il fait aussi bien jouer les autres à côté de lui. Quand cela arrive, ça devient difficile pour moi de le sortir du onze", a expliqué le l'ancien entraîneur du Barça.