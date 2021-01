"Ruben Dias est le meilleur dÃ©fenseur du Portugal"

La légende portugaise Pepe pense que Ruben Dias, de Manchester City, est le meilleur défenseur dont le pays peut se vanter actuellement.

Dias, 23 ans, a signé pour City depuis Benfica au début de la saison 2020-21 et a immédiatement trouvé une place dans les plans de l'équipe première de Pep Guardiola. L'arrière central n'a raté que deux des sorties de son équipe en Premier League, alors qu'il est devenu un habitué de l'équipe du Portugal depuis ses débuts en 2018.

"Ruben Dias est déjà le meilleur défenseur central portugais du monde, je l'ai déjà dit", a expliqué l'ex-star du Real Madrid à 'Tribuna Expreso'. "Non seulement cela, mais c'est aussi un joueur très intelligent." Le duo a joué plusieurs fois ensemble sous les couleurs du Portugal, établissant une solide compréhension malgré la différence d'âge.

En octobre, le défenseur de Porto avait louangé son compatriote avant le choc de la Ligue des champions du club portugais face à City : "J'ai eu un immense respect pour Ruben dès le premier jour de son arrivée en équipe nationale. Il a toujours été un joueur exemplaire dans l'équipe et a montré son caractère. J'étais également heureux de le voir partir pour un club comme Manchester City, où il continuera de progresser et de grandir."

Dias a à son tour fait l'éloge de son collègue vétéran, exprimant son admiration pour le joueur de 37 ans, qui continue de briller en club et en sélection.

"Il n'est pas courant pour un joueur de l'âge de Pepe de conserver les excellentes performances qu'il a réalisées", a déclaré le défenseur aux journalistes lors de la trêve internationale d'octobre.

"Nous devrions être heureux qu'il ait encore la capacité de jouer à ce niveau. Il y a peu de plus grands privilèges que de pouvoir avoir son expérience et l'opportunité de jouer à ses côtés, avec tout ce qu'il représente, où il a joué et tout ce qu'il a gagné."