"Ruben Dias est le Van Dijk de Manchester City"

Richard Dunne, ancien défenseur central irlandais, a représenté Manchester City entre 2000 et 2009 et a été invité à analyser l'énorme impact que l'international portugais Rúben Dias a eu sur les Citizens.

Arrivé en provenance du Benfica pour 70 millions d'euros, le jeune Portugais s'est imposé dans la composition de Pep Guardiola et Dunne fait un parallèle avec l'influence que Virgil Van Dijk a eu à son arrivée à Liverpool en janvier 2018.

"La défaite 2-5 contre Leicester en septembre était une honte, mais ils ont immédiatement signé Rúben Dias et ont été brillants. Il a changé toute l'équipe, a aidé John Stones à faire de son mieux. Par leur façon de jouer, ils créeront toujours des opportunités de buts et maintenant ils sont très confiants parce qu'ils sont très solides en défense. Rúben Dias n'est pas le joueur typique de Guardiola. Il est robuste, bon balle au pied mais sa priorité est de défendre. Je suis impressionné avec lui et l'équipe avait besoin de quelqu'un avec cet état d'esprit. Défendez d'abord et laissez le travail d'attaque aux attaquants. C'est le Van Dijk de Manchester City. Comme à Liverpool, tout s'est amélioré et a fonctionné depuis son arrivée", a analysé Richard Dunne au 'Sunday World'.