Ruben Dias s'explique sur son coup sur Giroud

Après deux minutes de jeu seulement entre la France et le Portugal, Olivier Giroud a dû sortir du terrain quelques minutes pour se faire appliquer un bandage autour de la tête après un contact avec Ruben Dias.

Le nouveau défenseur de Manchester City a involontairement envoyé son coude derrière la tête de l'attaquant français lors d'un duel aérien, provoquant un saignement à l'arrière du crâne de Giroud.

Le défenseur portugais a pris un carton jaune après deux minutes de jeu. Après la rencontre, Ruben Dias s'est expliqué sur son geste : "Les duels font partie du jeu. Aucun joueur ne prévoit de prendre un carton jaune aussi tôt."

"Au moment où j'étais sur le point de sauter, il a cherché le contact avec moi pour me bloquer et j'ai fini par le toucher. Ce ne sont pas des mouvements auxquels on peut s'attendre, il faut réagir et savoir comment y faire face", a ajouté Ruben Dias devant les médias.