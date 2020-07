Ruben Loftus-Cheek prêt à retrouver sa place à Chelsea

Ruben Loftus-Cheek s'est rompu le talon d'Achille lors d'un match amical en mai 2019, et avait été contraint de subir une intervention chirurgicale, juste avant la victoire de Chelsea sur Arsenal en finale de la Ligue Europa. Depuis, le joueur de 24 ans a suivi un programme de rééducation intensif et a commencé à retrouver sa forme physique à la fin de l'année. Chelsea se préparait à accueillir Loftus-Cheek dans la rotation avant que l'épidémie de coronavirus n'arrête temporairement la saison en mars, ce qui l'a obligé à poursuivre son rétablissement dans l'auto-isolement.

L'international anglais a finalement été autorisé pour un retour à l'action lorsque la Premier League a repris en juin, alors qu'il commençait le premier match de Chelsea en trois mois contre Aston Villa. Loftus-Cheek avait l'air rouillé lors de la victoire 2-1 à Villa Park, et bien qu'il ait continué à apparaître dans les huit matches suivants des Blues, sept de ses apparitions ont été effectuées avec le statut de remplaçant au coup d'envoi.

Malgré le fait qu'il ne soit pas encore un habitué du onze de départ de Frank Lampard, le talentueux milieu de terrain insiste sur le fait qu'il est enfin sur la bonne voie physiquement et mentalement, comme il l'a déclaré au site officiel de Chelsea.

"Pour moi, les préoccupations concernant ma blessure ont complètement disparu. Je me sens complètement fort maintenant. Fort dans mon corps, fort dans ma cheville, mon mollet et fort dans mon esprit aussi. Mentalement, je me sens vraiment bien maintenant et cela ne m'affecte pas sur le terrain".

"En ce qui concerne ma blessure, je n'ai pas de soucis persistant. La seule fois où j'ai vraiment eu ça, c'était quand je revenais pour les premières séances d'entraînement, et tu recevais un petit coup de pied sur la zone de la cheville et tu étais un peu inquiet (...) J'ai eu ces coups à l'entraînement. Ma cheville est forte et je n'ai aucun problème", a ainsi déclaré le milieu de terrain, désireux de rattraper le temps perdu.

"Je me concentre maintenant sur le fait de continuer à travailler dur pour me frayer un chemin dans l'équipe de manière cohérente. J’ai joué quelques matchs et c’était vraiment une sensation formidable de revenir sur le terrain après 13 mois d’absence et d’être là pour aider l’équipe. Nous voulons bien terminer la saison avant la saison prochaine et c'est la même chose pour moi sur le plan personnel", a ainsi confié l'international anglais. Déterminé.