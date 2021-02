Rudi Garcia apporte son soutien à Anthony Lopes

Anthony Lopes vit une période délicate et fait l'objet de nombreuses critiques depuis plusieurs mois en Ligue 1 pour ses performances timides avec l'Olympique Lyonnais.

En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais, Rudi Garcia, a tenu à prendre la défense de son gardien de but, et a assuré avoir pleinement confiance en l'international portugais.

"On a confiance en lui, on lui a dit et répété. On a besoin que tout le monde, pas que notre gardien, fasse le moins d'erreurs possible. Le gardien et les défenseurs sont plus exposés. Un but raté devant ça vaut une erreur défensive. Si on n’encaisse pas ce but, on ne repart pas sans point", a assuré l'entraîneur de Lyon en conférence de presse.

"Quand on ne peut pas gagner, il faut être capable de pas perdre. C'est autant dû à un manque d'efficacité offensive qu'à qu'une erreur d'Antho. Il a de la bouteille, il est expérimenté, fait partie des meilleurs gardiens de France. Il doit continuer à avoir confiance en lui comme on a confiance, il va nous faire gagner à Brest et tout ira bien", a-t-il ajouté. Son joueur appréciera.