Rudi Garcia satisfait de la prestation de ses joueurs

Une victoire importante pour l'Olympique Lyonnais aujourd'hui face au Stade de Reims (3-0), 3 points qui permettent à l'OL de s'installer provisoirement à la 2e place du championnat de Ligue 1.

Une 3e victoire consécutive pour les Rhodaniens qui ont largement dominé leur adversaire du jour, pour le plus grand bonheur de leur coach.

"C'est un match bien maîtrisé. Déjà, à onze contre onze, nous avions marqué et trouvé les montants. Tous nos attaquants ont participé au score qui aurait pu ou dû être plus large. Offensivement, tout a été positif mais c'est aussi la deuxième fois que nous ne concédons pas de but. Tout le monde est concerné et donne le meilleur pour le collectif. Chacun a été bien dans son rôle pour bâtir la victoire. Et pour une fois, nous avons marqué vite. Il faut continuer sur cette dynamique et regarder vers le haut. Il faut enchaîner les victoires", a déclaré l'entraîneur Lyonais à l'issue du match.