Rudi Garcia : "On prÃ©fÃ¨re voir Neymar sur le terrain que blessÃ©"

Il y a bien longtemps que la Ligue 1 n’avait pas connu pareil suspense. Après vingt-quatre journées, Lille, l’OL, le PSG et à un degré moindre Monaco sont toujours à la lutte pour le titre de champion. Si les Dogues font la course en tête, les Gones ont eu l’habitude de mettre la pression sur les concurrents directs en jouant avant les autres.

Pour la 25eme journée, c’est le PSG qui aura cet honneur avec la réception de Nice (17h). Face aux Aiglons, Mauricio Pochettino ne pourra bien évidemment pas compter sur Neymar, blessé en Coupe et absent pour un mois.

En plus de mettre la pression sur Lille et Lyon, le club parisien doit se servir de cette journée de championnat pour trouver et expérimenter un nouveau schéma sans Neymar et Di Maria, à quatre jours du choc contre le Barça.

Présent en conférence de presse avant le match contre Montpellier (samedi 21h), Rudi Garcia est revenu sur l’absence du Brésilien pour ce rendez-vous européen très important pour le club parisien. L’entraîneur lyonnais estime que ce forfait aura surtout des répercussions en Ligue des Champions, plus qu’en Ligue 1 où le PSG peut compter sur un effectif fourni et de qualité.

"C'est surtout que cela affaiblit le PSG en Ligue des champions. Ce serait bien que les deux clubs français qui nous représentent dignement en Europe continent à aller le plus loin possible. C'est un vrai coup dur. Les excellents joueurs, on préfère toujours les voir sur le terrain qu'à l'infirmerie. C'est bien dommage que Neymar soit blessé. Pour la Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne manque pas de réserve", a déclaré l'entraîneur des Gones.