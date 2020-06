Rudi Garcia : "Rami est devenu un people, plus un joueur de foot"

Adil Rami n'est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. Champion de France avec Lille en 2011, le défenseur central français a côtoyé de nombreux entraîneurs durant sa carrière, mais il doit beaucoup à Rudi Garcia. L'actuel entraîneur de l'OL est celui qui lui a fait confiance lorsqu'ils étaient tous les deux chez les Dogues et il l'a aussi installé en tant que titulaire indiscutable en défense centrale lors de leur passage en commun à Marseille.

Néanmoins, Adil Rami a créé une polémique il y a quelques jours, passant pour quelqu'un ayant oublié les agissements de Rudi Garcia en sa faveur durant sa carrière. En effet, une vidéo de l'international français jouant à FIFA est sortie sur les réseaux sociaux dans laquelle le défenseur se plaint du jeu pratiqué par son équipe dans le jeu vidéo, adressant une pique au passage à son ex-entraîneur : "Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'âme. On dirait que c'est Rudi Garcia l'entraîneur !". Une phrase choc ayant fait écho dans le monde du football. Adil Rami s'est excusé rapidement.

Dans un Live hébergé par 'L'Equipe' en compagnie de son ancien joueur, Ludovic Obraniak, Rudi Garcia a d'abord rassuré sur ses relations avec Adil Rami : "Adil, j'ai donné, c'est bon... Adil, je l'adore parce que, comme je l'ai dit, je serai lié avec tous ceux du doublé de 2011 à vie et je ne retiens que les bons moments, et il a été énorme lui aussi au LOSC. Et puis il m'a fait une saison énorme à Marseille, l'année où on est allés en finale de Coupe d'Europe".

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a ensuite été plus offensif envoyant une pique à son ancien défenseur central : "Après, il nous a fait ce qu'Adil peut faire de temps en temps quoi... C'est devenu un people et plus un joueur de foot. Mais voilà, je préfère garder les bonnes choses des gens avec qui j'ai vécu des grands moments. Et Adil, je suis content d'en parler aujourd'hui, ça fait partie de ma construction personnelle de coach."

Difficile de donner tort à Rudi Garcia tant Adil Rami fait désormais davantage parler de lui pour ses déclarations ou ses frasques hors du terrain que pour ses performances sportives, et ce depuis son sacre de champion du monde en 2018. Cette saison, le défenseur français est passé par Fenerbahçe, avant d'être envoyé à Sotchi. Il a récemment été libéré par le club russe et est désormais sans club, à la recherche d'un challenge pour la saison prochaine.