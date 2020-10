Rudi Garcia répond vertement à Dimitri Payet

Rudi Garcia a rétorqué de manière très vive devant les caméras de la chaîne 'L'Équipe' aux critiques lancées par Dimitri Payet sur sa nomination au poste de coach de l'OL.

Dans un documentaire de la chaîne 'L'Équipe' diffusé ce 6 octobre, Rudi Garcia na répondu au Marseillais un an après ses propos.

"Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur n'a pas de couilles. Il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire", a tancé Garcia.

"Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c'est que c'est un sournois et que ce n'est pas un mec franc du collier. On a le droit aussi de se tromper sur les gens, évidemment", a enchaîné le coach de Lyon.

Pour rappel, Dimitri Payet avait fait une sortie médiatique remarquée contre son ancien coach juste avant un OM-OL en novembre 2019.