Rüdiger a failli rejoindre le PSG cet hiver

Lampard ne lui faisait pas confiance et le tenait systématiquement à l'écart de ses plans. Avec le départ de l'Anglais et l'arrivée de son compatriote Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger se sent désormais important à Chelsea.

Présent en conférence de presse mardi, l'international allemand a admis avoir été tout proche de rejoindre le Paris SG lors du dernier mercato hivernal.

"Il y avait une équipe à laquelle je réfléchissais, pour être honnête : c’était le PSG. Il y avait aussi eu des discussions avec Mourinho, mais au final rien ne s’est passé. Ça ne s’est pas fait avec Tuchel. J’étais un peu déçu, car je connaissais ma situation à Chelsea, je savais que je n’allais pas jouer beaucoup. Puis j’ai eu une discussion avec l’ancien entraîneur, Frank Lampard, et j’ai réintégré l’équipe, du moins sur le banc. J'ai eu quelques matchs et j'ai travaillé. Maintenant, tout va bien pour moi et j'en suis très content. Pour être honnête, cependant, je me suis toujours senti bien dans le club. Ils m'ont bien traité, surtout au niveau du conseil d'administration."

Cette saison, il a joué 20 matchs, dont 18 en tant que titulaire.