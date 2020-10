Rui Costa encense Ronaldo... qui lui répond !

Rui Costa, qui a côtoyé Cristiano Ronaldo en sélection portugaise, a déclaré que l'attaquant vedette de la Juventus est un footballeur unique, même à 35 ans.

"Dans 300 ans, nous continuerons à parler de Ronaldo, il est unique. Il a maintenu le même niveau dans différentes équipes, différents championnats et en équipe nationale. Il a 35 ans, il a gagné des choses encore et encore. Quand il se fixe un objectif, il l’atteint. Et le connaissant bien, je suis convaincu qu’en plus du Scudetto, il veut conquérir à tout prix le meilleur buteur, qui lui a échappé jusqu’à présent", a déclaré Costa à 'Daily Mail'.

Ce samedi, l'Instagram de l'équipe du Portugal a relayé les propos de l'ancien joueur du Milan AC. Cette déclaration n'a pas échappé au principal concerné, qui a tenu à lui répondre. "Rui connaît très bien le football", a écrit le Portugais.