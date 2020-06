Chelsea se positionne sur Tagliafico

Selon 'El Mundo Deportivo', Chelsea aurait fait une offre pour l'arrière gauche de l'Ajax, Nicolas Tagliafico.

Les Blues sont déterminés à signer un nouveau latéral cet été et des éléments tels que Ben Chilwell (Leicester City) et Alex Telles (FC Porto) sont également pistés par la direction londonienne.

Le recrutement de Tagliafico ne sera cependant pas facile à conclure. Et pour cause ; sur ce dossier, le board des Blues sera confronté à la concurrence des clubs tels que le FC Barcelone et Arsenal. La valeur marchande de l’international albiceleste est estimée à 30 millions d'euros et elle pourrait bien encore croitre.

Cette saison, toutes compétitions confondues, Tagliafico (27 ans) a inscrit cinq buts et offert sept passes décisives, toutes compétitions confondues.