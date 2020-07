Juan Mata vers la Turquie ?

A l’image de ce qu’a fait son ex-coéquipier Robin Van Persie il y a cinq ans, le chevronné milieu offensif espagnol Javier Mata pourrait quitter Manchester United pour s’engager en faveur du Fenerbahçe d’Istanbul.

C’est le site turc 'Sansursuz Futbol' qui révèle cette information, indiquant que les contacts ont déjà été noués entre le prestigieux club stambouliote et le champion du monde 2010.

Manchester United ne devrait pas s’opposer au départ de son expérimenté ailier. L’ex-joueur de Chelsea ne fait plus partie des premiers choix d’Ole Gunnar Solskjaer. Cette saison, il n’a été titularisé qu’à 8 reprises en championnat et la dernière fois c’était le 1er février contre les Wolves. En outre, son ultime geste décisif remonte au 11 janvier dernier face à Norwich City.

Mata (32 ans) fait partie des éléments les plus anciens de l’effectif de MU en compagnie de son comptriote David De Gea et des défenseurs Phil Jones et Luke Shaw.