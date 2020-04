Le Barça aurait fait une offre pour Sandro Tonali

Le FC Barcelone songerait à s’attacher les services de la pépite italienne Sandro Tonali. Selon le 'Corriere della Sera', les responsables catalans seraient déjà passés à l’offensive pour obtenir sa signature.

Le quotidien italien révèle que le ténor espagnol a proposé 60 millions d'euros à Brescia, plus les services de deux de ses jeunes avec l’espoir de boucler l’opération. La réponse des décideurs italiens n’a pas filtré, mais ces derniers seraient ouverts à l’idée de laisser filer leur joyau.

Dernièrement, Massimo Cellino, l’homme fort de Brescia, a indiqué qu’il était enclin à négocier en cas d’une grosse offre. "En février, j'ai reçu une offre surprise pour Tonali, je ne lui ai encore rien dit mais en juin je vais le surprendre", a-t-il confié.

Tonali, qui compte 77 matches et 6 buts dans l’élite italienne, est aussi pisté par plusieurs gros bras de la Serie A. L’AC Milan et la Juventus l’auraient dans son viseur. Un intérêt du PSG avait aussi été évoqué en automne dernier.