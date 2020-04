Les deux clubs de Manchester se disputent Upamecano

Après le Real Madrid, deux autres grands clubs européens se sont positionnés pour le recrutement du jeune français Dayot Upamecano.

Si l’on se fie à ce que révèle le site anglais 'Sky Sports', les deux clubs de Manchester, United et City, sont séduits par son profil et pourraient passer à l’offensive pour obtenir sa signature dès l’ouverture du mercato estival.

Âgé de 21 ans, Upamecano est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs à son poste en Europe. Même s’il n’a pas encore joué pour l’Equipe de France A, il jouit d’une excellente cote auprès des recruteurs.

Dernièrement, le nom de l’arrière de Leipzig a aussi été cité du côté de Bayern Munich et d’Arsenal. Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat en Allemagne, sa valeur marchande est estimée à 45M€ et elle pourrait bien grimper encore plus vu le monde qu’il y a à ses trousses.