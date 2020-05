Liverpool en pole pour Werner

La venue de Timo Werner chez les Reds de Liverpool se précise de plus en plus. A en croire 'Sky Sport Italia', tout plaide en faveur d’un mariage entre le buteur allemand et le club champion d’Europe en titre.

Werner a déjà fait savoir qu’il souhaitait évoluer à l’étranger dans le futur, et sa destination préférentielle est l’Angleterre. Il n’a pas fait mystère non plus de son admiration pour son compatriote Jürgen Klopp.

L’intérêt est réciproque puisque le brillant manager apprécie aussi le profil de cet avant-centre, ainsi que ses qualités de finisseur. Rien de surprenant vu que Werner réalise actuellement une campagne exceptionnelle en Bundesliga, avec un total de 24 buts marqués en 28 matches joués (7 passes décisives).

S’il s’engage avec LFC, Werner n’aura pas l’assurance d’y être titulaire, sauf si l’un des membres du prestigieux trio d’attaque (Mané, Salah ou Firmino) s’engageait ailleurs. Ce qui n'est pas à exclure. Mais, même dans le cas contraire, l’intéressé est prêt à attendre, mesurant la nécessité de rester patient pour cette toute première expérience à l’étranger. Affaire à suivre.