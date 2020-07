United fait une offre pour James Rodriguez

L’avenir de James Rodriguez semble se dessiner du côté de Manchester. Le club anglais est très intéressé par les services de l’international colombien. Selon la radio colombienne 'Caracol', une offre officielle vient d’être transmise au Real Madrid et elle serait de l’ordre de 25 millions d'euros.

La réponse des Merengue n’a pas fuité encore, mais le contact est bien noué entre les différentes parties. Les dirigeants mancuniens vont aussi accélérer les pourparlers avec le joueur durant les jours à venir. Une rencontre avec Jorge Mendes, son agent, est programmée la semaine prochaine.

James Rodriguez est encore sous contrat avec le Real. Mais, du côté de Bernabeu, on ne compte absolument plus sur lui. On est même désespérés à l’idée de le transférer pour un prix décent afin de se débarrasser d’un salaire important au sein de l’effectif. La situation du meilleur buteur du Mondial 2014 est comparable à celle de Gareth Bale.

Pour rappel, il y a six ans, le Real a dû mettre 75 millions d'euros sur la table pour arracher James Rodriguez à l’AS Monaco. Sur le plan financier, les Merengue essuieront malgré tout une très mauvaise affaire en cédant cet élément pour un tiers de ce qu'il a coûté.