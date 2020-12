Wijnaldum sâ€™interroge sur son futur

Les Reds de Liverpool ont hâte de faire signer un nouveau bail à leur milieu néerlandais Giorginio Wijnaldum avant que ce dernier ne devienne libre de tout engagement l’été prochain. Mais, leur souhaite se heurte à la position de l’intéressé.

Wijnaldum veut plus de temps pour examiner ses options, mais a promis d'en informer les responsables de Liverpool avant de parler à des courtisans potentiels au cours de la nouvelle année.

Wijnaldum fait partie des principaux cadres des champions d’Europe. Cette saison, il fait partie des quatre joueurs qui ont disputé le plus de matches dans l’effectif des Reds. Et il a le troisième temps de jeu le plus conséquent (1712 minutes).

Son arrivée à Anfield date de 2016 et en provenance de Newcastle. Il a disputé 202 matches et marqué 20 buts en tout et pour tout pour la formation de Jurgen Klopp. Il fut l’un des artisans du triplé en 2016, et aussi du sacre national conquis en aout dernier.

Koeman veut Wijnaldum à Barcelone

L’ancien sociétaire de Feyenoord est actuellement désiré par son ancien sélectionneur Ronald Koeman. Ce dernier souhaiterait l’attirer à Barcelone au même titre que son compatriote Memphis Depay. Forcément, les dirigeants de Liverpool ne l’entendent pas de cette oreille.

Wijnaldum n’est pas le seul joueur à faire objet de rumeurs de départs actuellement du côté de Liverpool. C’est aussi le cas de Mohamed Salah. L’Egyptien serait attiré par un challenge en Espagne.