Rummenigge dÃ©fend Cristiano Ronaldo

L'une des plus grandes surprises des 8es de finale de la Ligue des champions a été l'élimination de la Juve face à Porto, qui a su tenir une bonne partie du match et de la prolongation avec un homme en moins.

En effet, Rummenigge, comme d'autres personnalités du monde du football, a montré sa surprise face à la chute de la Vieille Dame et n'a pas hésité à souligner le mauvais match de CR7.

"J'ai regardé le match. Parfois, ces choses peuvent arriver. Les adversaires marquent des buts et vous tuent le match. Ce qui est vrai, c'est que ce n'était pas le meilleur jour de Cristiano contre Porto, mais il le sait", a commencé le dirigeant du Bayern dans 'La Gazzetta dello Sport'.

Mais malgré l'élimination, Rummenigge a fait l'éloge du Portugais et n'a pas rejeté toute la faute sur lui : "Cela arrive. Mais globalement, c'était un bon investissement et cela a rendu la marque Juventus plus célèbre."

Enfin, le Bavarois a rappelé ce "coup du chapeau" que Cristiano a signé il y a quelques jours contre Cagliari. "Il marque beaucoup, beaucoup de buts, il en a marqué trois dimanche, n'est-ce pas ? C'est un joueur important, mais il ne peut pas faire la différence à lui tout seul", a-t-il conclu.