Rummenigge Ã©voque l'intÃ©rÃªt d'autres grands pour Upamecano

Le Bayern Munich est passé à l'attaque avec Dayot Upamecano. Pas de messes basses en coulisses ni de silence. Les Bavarois disent haut et fort que le défenseur central du RB Leipzig est une priorité pour le prochain mercato.

Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, l'a déjà fait, et cette semaine son directeur général Karl-Heinz Rummenigge l'a fait à nouveau. Interviewé par 'Sky Sport', il a avoué qu'il y avait des discussions et qu'il y avait une compétition pour le Français.

"Outre le Bayern, il y a au moins deux clubs qui s'intéressent à lui", a déclaré Rummenigge, qui est confiant sur le fait qu'Upamecano prendra la place de l'actuel capitaine du Bayern : "Ce qui est sûr c'est que le joueur est intéressant et qu'il est certain que nous allons perdre David Alaba. Je ne sais pas s'il y aura d'autres départs à ce poste."

"Nous devons laisser les choses prendre forme au fil du temps. Nous avons une bonne relation avec Volker Struth, l'agent d'Upamecano, et le joueur aura les idées plus claires à un moment donné", a-t-il poursuivi.

"Nous avons également de bonnes relations avec le RB Leipzig. J'ai récemment parlé avec Oliver Mintzlaff, responsable du football au sein du Red Bull Group, et lorsqu'il y aura quelque chose de plus concret, nous en reparlerons", a-t-il ajouté à propos des mouvements pour Upamecano.

Mais après plusieurs minutes d'interview, Rummenigge se lâche et donne des noms. "Le fait que Chelsea et Liverpool s'intéressent également à lui montre qu'il a de grandes qualités et qu'il peut remplacer Alaba", a déclaré le directeur général du Bayern. Ce sont ses concurrents actuels pour un Upamecano dont rêve la moitié de l'Europe.