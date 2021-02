Rummenigge évoque le contrat de Messi

Dans une interview accordée au 'Corriere dello Sport', Karl-Heinz Rummenigge a de nouveau parlé de Barcelone. Début février, il a déjà donné sa vision particulière sur les comptes du club blaulgrana.

Cette fois-ci, il a été interrogé sur le contrat de Leo Messi, qui a été révélé il y a quelques jours par le journal 'El Mundo' : "J'ai ri et je ne peux que le féliciter car il a obtenu un contrat astronomique. Au cours des dix dernières années, nous avons tous fait des erreurs parce que nous avons dépensé de plus en plus en faveur des joueurs et des agents. Nous devons revenir à un modèle plus rationnel, mais ce ne sera pas facile."

Rummenigge aimerait également voir un plafonnement des salaires des joueurs. "Peut-être qu'un plafond salarial serait une bonne idée. Nous sommes allés à Bruxelles pour voir si c'était une voie viable et les politiciens nous ont dit que nous irions à l'encontre du droit européen. Peut-être que le moment est venu de prendre une nouvelle initiative et de corriger les erreurs", a-t-il poursuivi.

Sur un autre sujet, le Bavarois a raconté une anecdote qui s'est passée à Turin il y a quelques mois. Il y a rencontré Cristiano Ronaldo alors qu'il était avec Agnelli.

"Il y a quelques mois, j'étais à Turin pour une réunion et Agnelli m'a montré le nouveau centre sportif. Il y avait Cristiano torse nu. J'ai rarement vu un tel corps et cela m'a donné l'impression qu'il est prêt à 100 % à continuer quelques années de plus au sommet", a conclu Rummenigge.