Rummenigge, heureux de pouvoir célébrer ce titre avec les supporters

Le président du Bayern de Munich, Karl Heinz Rummenigge, a remercié l’UEFA d’avoir pu célébrer la victoire de la Super Coupe face à son public au Puskas Arena de Budapest, ce qui représente pour lui un début de "retour de la culture du football".

"Ce fut un merveilleux sentiment de célébrer à nouveau ce titre avec nos fans. J’ai vu beaucoup de fans du Bayern très heureux en regardant autour du stade à la fin", a déclaré Rummenigge, qui a également apprécié le travail de l’UEFA et de son président, Aleksander Ceferin, pour "l’exécution professionnelle" de la finale.

Selon lui, le match de ce jeudi représente "une étape importante pour le retour de la culture du football, des émotions et de l’atmosphère dans les stades". Les mots de Rummenigge viennent après les doutes et les critiques lancés par la présence du public pour ce match, le premier d'une compétition européenne qui le permet depuis mi-mars dernier.

En effet, les instances européenes de football essayent petit à petit de ramener les supporters dans les stades, et cette Supercoupe d'Europe et l'exemple qu'un retour graduel peut redonner de l'ambiance aux matchs sans mettre en danger les joueurs ou les supporters.

"Il est difficile d’expliquer qu’il y ait du public dans certains endroits et dans d’autres le lendemain il n’y en ait pas" a admis le président Aleksander Ceferin à Budapest, où il a assuré que l’UEFA "veut apporter de l’espoir" en autorisant l’entrée des spectateurs pour ce match.

Aujourd’hui, avec le gouvernement hongrois, l’UEFA évaluera le résultat du test d’hier, qui semble pour l’instant impossible à appliquer à tous les matchs.

"La chose la plus facile pour nous serait de ne rien faire et attendre, parce que si vous ne faites rien vous ne vous trompez pas, mais rien ne change", a déclaré Ceferin, qui dans quelques jours ouvrira la saison 2020-21 avec les tirages au sort de ses deux grandes compétitions et la remise des prix aux meilleurs dans son siège à Nyon (Suisse), sans public.