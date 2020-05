"Il y aura des milliards de spectateurs pour la reprise de la Bundesliga"

J-3 avant la reprise de la Bundesliga. Les fans de football dans le monde entier seront devant leurs écrans ce week-end pour profiter du retour du football.

Dans un entretien accordé à 'Bild Sport', Karl-Heinz Rummenigge s'est montré orgueilleux et fier de voir la Bundesliga être le premier championnat important à reprendre après la pandémie de coronavirus, et s'attend à une très forte audience dans le monde entier pour ce week-end de reprise.

"Comme l’a dit le Premier ministre, Markus Soder, un week-end avec le football est plus supportable qu’un week-end sans. La Bundesliga sera le seul championnat à être diffusé à la télévision, je suppose que des milliards de personnes nous regarderont. La Bundesliga est désormais la première grande ligue du monde à reprendre le jeu. Et si la Bundesliga est la seule ligue du monde à être diffusée à la télévision, je suppose que nous aurons un public de plusieurs milliards de personnes dans le monde entier", a expliqué le président du Bayern Munich.

Rummenigge torpille 'Eurosport'

"Ce ne sera pas seulement une publicité pour notre football, pour la Bundesliga, mais pour tout le pays et surtout pour la politique allemande, qui a rendu cela possible grâce à sa très bonne approche. Quand j'étais jeune, "Made in Germany" était une marque de fabrique. Cela s'est quelque peu perdu ces dernières années. Le redémarrage de la Bundesliga montre également: "Made in Germany" est encore une fois un sceau d'approbation absolu", a ajouté Karl-Heinz Rummenigge.

Le président du Bayern Munich en a également profité pour envoyer un gros tacle à Eurosport, diffuseur du championnat d'Allemagne, mais qui s'est désengagé durant la pandémie de Coronavirus : "Je regrette beaucoup le comportement d'Eurosport. Je pense qu'il est indécent de voir un contrat résilié en cas de crise. Et je pense que pour 'Eurosport', cela signifie une grande perte d'image. Qui s'associera à un tel diffuseur à l'avenir ?".

Alors que le championnat portugais, le deuxième européen à reprendre, redébutera le 4 juin, et que les autres championnats européens reprendront plus tard, pour ceux qui reprendront, l'Allemagne risque de monopoliser l'attention des fans de football du monde entier, qui vont prendre plaisir à regarder de nouveau des matches de football, durant un mois. Autant dire que la Bundesliga sera plus que jamais sous le feu des projecteurs.