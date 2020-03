"Les discussions pour des prolongations ne seront pas affectées par le coronavirus"

Des stars du Bayern Munich telles que Manuel Neuer et Thomas Muller ne verront pas de négociations contractuelles au sein du club affectées par la pandémie de coronavirus, a confirmé Karl-Heinz Rummenigge.

Certains des meilleurs joueurs du club sont sans contrat à l'été 2021, notamment David Alaba, Jerome Boateng, Javi Martinez, Thiago et Sven Ulreich. L'impact de l'épidémie de Covid-19 sur les contrats des joueurs de football n'est pas encore pleinement visible, mais Rummenigge est catégorique: le Bayern ne l'utilisera pas comme excuse pour faire baisser les salaires.

"Pour Manuel [Neuer], la même chose s'applique à tous les joueurs dont les contrats expirent à l'été 2021", a déclaré Rummenigge à 'Merkur' et 'TZ'. "Nous avions déjà soumis des offres avant la crise des coronavirus, et nous ne voulons pas profiter de la crise maintenant pour faire baisser les prix de ces acteurs bien méritants. Je pense que tous ces joueurs savent qu'ils ont un employeur très solide et très fiable au FC Bayern qui les traite très équitablement."

Cependant, certains des acteurs dont les contrats doivent expirer dans un proche avenir continueront de faire l'objet de spéculations sur les transferts jusqu'à la finalisation des prolongations. Neuer avait été annoncé dernièrement comme possible transfuge de Chelsea, mais l'international allemand n'a guère envie de quitter son pays et le Bayern n'a apparemment pas l'intention de le perdre.