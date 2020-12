Rummenigge respecte désormais le PSG

Karl-Heinz Rummenigge n'a jamais caché son côté conservateur. Le dirigeant du Bayern Munich est monté à plusieurs reprises au créneau pour critiquer ouvertement les nouveaux clubs riches dont font partie Manchester City et le Paris Saint-Germain. L'Allemand a souvent pesté contre l'investissement massif de ces clubs sur le marché des transferts et leur a reproché leur manque d'histoire. Mais il semblerait que la donne ait légèrement changé. En effet, dans une interview accordée à Le Figaro, Karl-Heinz Rummenigge a avoué que le PSG avait gagné son respect au fil du temps.

"Grâce aux investissements de son actionnaire et au travail de Nasser, le PSG joue un rôle très important en Europe aujourd’hui. C’est l’équipe française qui brille, et votre pays devrait être fier du PSG. Je sais qu’ils sont souvent critiqués pour l’aspect financier, leurs achats de joueurs très chers. Mais tout cela a finalement été très utile à la Ligue 1 et au foot français", a expliqué l'ancien attaquant du Bayern Munich.

Karl-Heinz Rummenigge a donné son point de vue sur le championnat de France et estime que les observateurs sont, en règle générale, dur avec la Ligue 1 : "Je comprends tout à fait cette obsession, car le PSG est aujourd’hui l’un des meilleurs clubs au monde. Quand vous avez une équipe avec autant de talents, vous avez forcément de grandes ambitions. Les battre en finale a été difficile pour nous. Paris peut viser la finale et le titre chaque année".

"Je n’ai pas l’impression que la Ligue 1 soit aussi mauvaise et ennuyeuse que certains peuvent le dire, au point d’éteindre la télé ou de ne plus aller au stade. Bien sûr, c’est difficile de trouver un concurrent aussi fort que Paris, mais il y a Marseille et Lyon. N’oubliez pas que le football français dans son ensemble a une très belle réputation à l’échelle internationale", a ajouté le dirigeant du Bayern Munich.

Au cours de cette interview, Karl-Heinz Rummenigge a également écarté la venue de Kylian Mbappé chez les Munichois et a avoué que son club allait être plus prudent sur le marché : "Est-ce que c'est inenvisageable? Malheureusement, oui, J’adore Mbappé et sa manière de jouer, mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser (Al-Khelaïfi, président du Paris SG) est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l’embêter sur ce sujet (sourire)".

"Nous devons désormais faire très attention à nos coûts. Nous avions effectivement dépensé beaucoup d’argent, dont 80 millions pour Lucas Hernandez. Aujourd’hui, ce serait peut-être la moitié. Le marché des transferts a connu une baisse de 50% l’été dernier. Mais c’est une bonne nouvelle pour notre sport. Avant la crise, le football avait perdu la raison. Il y a eu une inflation galopante après les signatures de Neymar et Mbappé au PSG il y a trois ans. C’est bien de savoir que c’est terminé, car les clubs vont devoir faire attention à leurs coûts. Et les coûts, ce sont d’abord les salaires. Il faut ramener les salaires à un niveau un peu plus raisonnable", a conclu le dirigeant bavarois.