Rummenigge sous le charme de Lukaku

Seuls Robert Lewandowski et Erling Haaland sont au niveau de Romelu Lukaku parmi les attaquants en activité d'après Ivan Zamorano. Le Chilien, ancienne star intériste, estime, en outre, que l'Inter Milan possède la meilleure attaque d'Europe.

L'avant-centre international belge continue de marquer les esprits du côté de San Siro, avec 24 buts inscrits cette saison et qui se sont ajoutés au 34 de sa première campagne en Italie.

Imaginez alors une attaque composée du Belge et de Robert Lewandowski au Bayern Munich ? Les récents propos du CEO du champion d'Allemagne, Karl-Heinz Rummenigge, clairement sous le charme de l'ancien joueur de Chelsea, laissent entrevoir cette possibilité.

Sondé par la Gazetta dello Sport, le CEO du Bayern Münich Karl-Heinz Rummenigge, qui a lui aussi joué pendant des années au poste de buteur à l'Inter, a multiplié les louanges au sujet du Diable Rouge belge.

"L'Inter ? Ils sont performants, et tactiquement très intéressants. Antonio Conte a fait du super boulot, ce n’est plus la même équipe que lorsqu’il est arrivé il y a deux ans. Leur défense est fiable, et devant, ils sont exceptionnels. Lautaro Martinez et Romelu Lukaku se débrouillent vraiment bien", a ainsi analysé le dirigeant munichois.

"Peut-on le comparer au joueur que j’étais à l’Inter ? Non, il est différent ! Physiquement, c’est un géant... mais il a aussi une bonne technique. Son jeu, ce n’est pas que du physique, il l’a encore prouvé lors du derby milanais en délivrant un assist exceptionnel à Lautaro Martinez", admire encore Rummenigge.

L'ancien buteur allemand estime par ailleurs qu'on a pas vu le vrai Lukaku lors de son passage à Manchester United. "Ses qualités techniques, on ne les a pas vraiment vues à Manchester United. Il a pu renaître grâce à l’Inter", a-t-il ajouté.