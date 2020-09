Rummennige et l'émouvant départ de Thiago

Thiago Alcantara n'a pas pu retenir ses larmes avant de quitter le Bayern Munich, où il a vécu de grands moments et remporté un très grand nombre de titres.

C'est le directeur général du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, qui s'est confié sur le départ du milieu de terrain dans des déclarations recueillies par 'Sport'.

"Après avoir terminé son transfert à Liverpool jeudi, Thiago m'attendait dans le parking. J'ai pensé : 'qu'est ce qu'il fait là ?'. Mais il s'est approché et m'a enlacé pendant cinq minutes en pleurant et m'a dit : 'Merci de me permettre de faire ça.'", explique Rummenigge.

"C'est une grande personne et il a toujours été un joueur de première catégorie au Bayern, spécialement lors de cette phase finale de la Ligue des champions à Lisbonne", a ajouté le directeur général du Bayern.

"Qu'il parte maintenant, c'est une grande perte. Cependant, nous acceptons qu'il souhaite essayer autre chose parce qu'il s'est comporté merveilleusement bien avec nous", conclut Rummenigge.