Rupture fibrillaire confirmée pour Iago Aspas

L'Espagnol Iago Aspas souffre d'une "rupture fibrillaire du biceps fémoral droit", a indiqué dimanche le Celta Vigo selon 'EFE', qui perdra son meilleur buteur pour au moins ses deux prochains matches.

Mardi, l'équipe galicienne jouera contre Ibiza pour le deuxième tour de la Coupe du roi et, vendredi, contre Villarreal en Liga.

L'attaquant galicien, meilleur buteur de Liga avec Gerard Moreno avec 9 réalisations, s'est blessé en début de 2e mi-temps du match de son équipe contre le Real Madrid.

Un match que l'ailier Nolito n'a pas pu terminé non plus, bien que sa blessure soit mineure et, comme l'ont révélé les médecins du Celta, il ne souffre que d'une "faible élongation du biceps fémoral droit".