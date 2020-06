Ryan Fraser quittera le Bournemouth le 30 juin

L'ailier écossais Ryan Fraser a refusé de renouveler son contrat avec Bournemouth et sera libre de signer avec n'importe qui. Liverpool, qui suit de près le joueur, pourrait être à l'origine de cette décision, bien qu'Arsenal et Tottenham aient également l'intention de le recruter.

L'attaquant, qui a offert 15 passes la saison dernière et en a quatre cette année, sera libre à partir du 1er juillet.

Bien que Bournemouth lui ait proposé un accord à court terme pour rester jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire jusqu'à fin juillet, Fraser a recalé cette option.

Fraser, 26 ans, est arrivé à Bournemouth en provenance d'Aberdeen en 2013.

We can confirm that Simon Francis, Andrew Surman, Artur Boruc and Charlie Daniels have agreed short-term contract extensions to cover the remaining nine games of the 2019/20 season. #afcb https://t.co/JEsuO4juxW