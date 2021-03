Ryan Giggs toujours écarté de sa sélection

Accusé de violences conjugales lorsdu mois de novembre dernier, Ryan Giggs avait déjà été écarté de la sélection galloise lors de la dernière trêve internationale.

Mais la légende de Manchester United est toujours poursuivie par la justice à ce jour, et la Fédération galloise aurait trouvé un accord pour qu'il n'entraîne pas non plus le Pays de Galles lors de la prochaine trêve.

Le sélectionneur ne sera donc pas sur le banc du Pays de Galles lors des prochains matchs éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 de son équipe contre la Belgique (24 mars) et la République tchèque (30 mars), ni lors du match amical contre le Mexique (27).

En attendant, la sélection galloise continuera d'être entraînée par Robert Page.