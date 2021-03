Le CM de Ryanair tacle un fan de Liverpool

Ryanair, une compagnie aérienne connue pour ses vols "low cost", s'est moquée d'un fan de Liverpool sur Twitter.

Sean Dowd, supporter des "Reds", semble très satisfait du résultat du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Son équipe affrontera celle de Zidane et il a bien trop confiance dans les chances de son équipe.

Le fan croit non seulement que Liverpool atteindra les demi-finales, mais il voit le club son en finale. Il a donc demandé sur Twitter, en mentionnant Ryanair, comment il pouvait se rendre à Istanbul, où la finale de la Ligue des champions aura lieu, sans dépenser trop d'argent.

La compagnie aérienne ne semble pas partager l'avis de Sean Dowd et le lui a fait savoir par une réponse qui est devenue virale : "Bonjour Sean, malheureusement nous ne proposons pas de vols vers Istanbul actuellement. Dans tous les cas, étant donné que vous êtes un fan de Liverpool, nous doutons que vous vous y rendiez de sitôt".

Hi Sean, unfortunately we currently do not fly to Istanbul.



Seeing as you are a Liverpool fan, we doubt you'll be flying there any time soon either. https://t.co/BvONIYTnLP