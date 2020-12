S'asseoir à la même table que Ronaldo et Messi ? Lewandowski répond

On s'en souvient, il y a deux ans et après d'énormes performances avec l'Atlético de Madrid et l'Équipe de France, Antoine Griezmann déclarait pouvoir s'asseoir à la même table que Ronaldo et Messi. Des déclarations qui lui auront valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux notamment.

C'est aujourd'hui à Robert Lewandowski que la question fut posée, tout juste nommé meilleur joueur de l'année lors de la cérémonie The Best de la FIFA, le Polonais a astucieusement répondu.

"Messi et Ronaldo sont assis à la même table, au sommet, depuis très longtemps, et c'est ce qui les rend incomparables. Donc, pour répondre à votre question, je ne m'imagine pas à côté d'eux de ce point de vue-là. Après, si vous prenez les chiffres de cette année et même des précédentes, je crois que je suis plutôt pas mal en termes de rendement et de buts marqués. À défaut d'être à la même table que Messi et Ronaldo, je pense que je peux les inviter à manger à la mienne (rires)", a-t-il lâché pour 'France Football'.