"S'il continue de jouer ici, Ansu Fati marquera une époque en Liga"

Marc Bartra a quitté le Barça à l'été 2016 après une vie en bleu et rouge. Il est ensuite allé au Borussia Dortmund avant d'atterrir au Real Betis où il est entraîné par Manuel Pellegrini dont il fait les éloges.

Dans un moment d'effervescence informative au Barça, Bartra a ouvertement parlé de son ancien club et de deux de ses grands noms que sont Leo Messi et Ansu Fati. Concernant ce dernier, actuellement blessé, le défenseur estime qu'il a le potentiel pour devenir l'un des plus grands.

"Il a 17 ans et je vois beaucoup de potentiel en lui, il a tout. Je le suis depuis qu'il est très jeune et il est rapide, adroit, il peut jouer le un contre un et est un bon finisseur, ce qui est le plus important. Je crois qu'il va marquer une époque en Liga et dans le monde s'il continue de jouer ici", assure Bartra.

Le défenseur a également fait de grands éloges de Messi. "Personne n'est meilleur que lui, ni aujourd'hui, ni dans le passé. Pour moi c'est le meilleur de l'histoire car il est très complet", a confié Bartra, qui cite également Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski parmi les meilleurs.

"J'ai joué contre Lewandowski plusieurs fois pendant mes deux années à Dortmund et j'ai joué contre Cristiano avec Dortmund et aussi en Liga. Ce sont des joueurs habiles, des tueurs, qui peuvent tirer de n'importe quelle position dans la surface et sur qui il est très difficile de défendre", a-t-il expliqué.

Il dit ensuite être heureux sous les ordres de Manuel Pellegrini : "C'est un technicien très expérimenté, sa carrière parle pour lui. Il a été joueur pendant de nombreuses années. Ça se voit qu'il a travaillé avec des équipes et des joueurs de très haut niveau. Il a l'expérience et il identifie rapidement les petits détails dès qu'il regarde du football. Il est respectueux et ses mots ont beaucoup d'influence dans la mesure où il est très direct, ce qui est très important. En tant que sportif de haut niveau il faut le remercier pour sa manière de travailler."

"Je crois qu'il est important d'avoir cette régularité qui nous a manqué sur beaucoup de matches, mais pas sur tous. Trouver cette régularité nous rendrait encore plus forts, plus confiants et montrerait notre grand potentiel", conclut-it sur la forme actuelle du Betis.