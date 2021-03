"S'il le pouvait, Cristiano jouerait seulement ces matches de Ligue des champions"

Le défenseur de la Juventus, Leonardo Bonucci, a déclaré lundi que le Portugais Cristiano Ronaldo abordait le 8e de finale retour de la Ligue des champions de mardi contre Porto avec une grande motivation et que, s'il le pouvait, il "jouerait seulement" ces matchs.

"Cristiano est toujours motivé pour ces matchs. D'après ses interviews, on sait que s'il le pouvait, il ne jouerait que ces matchs de Ligue des champions. Vous pouvez imaginer son énergie pour mardi", a déclaré Bonucci en conférence de presse d'avant-match contre Porto.

La Juventus est dos au mur et doit rattraper un déficit de 2-1 au match aller à Do Dragao pour éviter une nouvelle élimination prématurée en Europe après la défaite en 8e de finale contre Lyon la saison dernière.

Les hommes d'Andrea Pirlo signeraient volontiers pour une victoire 1-0 pour se qualifier, et Bonucci a souligné l'importance de jouer avec lucidité et sans précipitation.

"On doit être prudents et ne pas se laisser emporter par notre désir de marquer rapidement. Un but peut également être marqué à la dernière minute. On ira sur le terrain pour gagner et marquer plus d'un but, mais on sait que Porto ne viendra pas ici juste pour défendre, mais pour jouer", a-t-il déclaré.