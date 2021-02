S'il marque contre le Barça, Rakitic ne célébrera pas

Après une victoire difficile en quarts de finale contre Grenade, le FC Barcelone s'apprête à affronter Séville en demi-finale de la Coupe du Roi, un moment de retrouvailles pour Ivan Rakitic.

Parti de Barcelone en fin de saison passée, l'ancien international croate retrouvera son ancienne équipe. Dans des déclarations pour 'AS', il a évoqué ce moment particulier à venir.

"Nous savons que nous devrons faire deux matchs complets, parfaits. Ils ne sont pas contents non plus d'être tombés sur Sévill. J'espère qu'on pourra offrir une finale aux supporters. (...) Je souhaite le meilleur à Barcelone. J'espère qu'ils retrouveront bientôt le calme, ils en ont besoin. Le Barça a de plus en plus de rythme et c'est un match compliqué qui nous attend", a commencé le Croate.

"Avec moi, ils n'ont pas respecté leurs promesses mais j'ai vécu beaucoup de bons moments là-bas et je ne célébrerais pas si je marque", a assuré le milieu de terrain de Séville.

Il a aussi pris la défense de Leo Messi sur la divulgation de son contrat : "J'adore la NBA et là-bas, les sommes que gagnent les joueurs sont connues, donc je ne sais pas pourquoi il y a des polémiques. Nous voyons tous ce que génère Messi, c'est de la folie."