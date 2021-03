"S'il ne touche pas le ballon de la main, je marque le but"

Le Real Madrid a évité la défaite en fin de rencontre grâce à un but de Karim Benzema face à l'Atlético Madrid lors du derby madrilène de la journée en championnat.

Un match lors de laquelle il y a une polémique, celle de la main de Felipe dans la surface de Jan Oblak. Après vérification de la VAR, l'arbitre a décidé de ne pas siffler penalty.

Une action polémique qui a provoqué la colère des supporters du Real Madrid. Après la rencontre, Casemiro est revenu sur la décision de l'arbitre dans des déclarations pour 'Gol'.

"Ce n'est pas clair, pas même pour nous. Nous ne voulons pas critiquer l'arbitre, et nous essayons toujours d'éviter de parler de l'arbitre. Ce que j'ai essayé de lui dire, c'est que si Felipe ne touchait pas le ballon, je mettais le but. J'étais tout seul derrière Felipe", a déclaré le milieu de terrain brésilien après le match.

"Mais c'est une décision qui appartient à l'arbitre et nous devons respecter son opinion. C'est un bon arbitre et il essaie toujours de faire de son mieux. Il a regardé la VAR, et il faut respecter son opinion car nous avons de bons arbitres en Liga", a-t-il ajouté.