"S'il rejoint Liverpool, MbappÃ© devra prouver sa valeur"

Kylian Mbappé serait confronté à un défi compliqué pour intégrer l'équipe de départ de Liverpool, selon l'ancien gardien de l'équipe, Bruce Grobbelaar.

Les fans de Liverpool ont demandé au club de faire signer l'attaquant du Paris Saint-Germain et Jürgen Klopp, le manager de l'équipe, ne serait pas non plus contre l'idée de voir le natif de Bondy débarquer à Anfield. Un tel recrutement serait une déclaration extraordinaire d'intention à long terme des propriétaires de Liverpool étant donné que Mbappé n'a que 21 ans.

Mbappé serait une sacrée acquisition pour les champions d'Angleterre, mais Grobbelaar estime que le champion du monde ne sera pas nécessairement indiscutable du côté de la Mersey. "Et bien, s'il vient à Anfield, il devra prouver sa valeur à coup sûr. Et ce n'est que si et quand il viendra", a déclaré Grobbelaar à 'Stats Perform News'.

"Nous ne savons pas quelles sont les circonstances. Ce sera à Klopp et au PSG de décider, ils révéleront surement des choses lors la saison prochaine. Mais quiconque vient à Anfield, comme vous le voyez avec [Takumi] Minamino, il va devoir s'améliorer beaucoup plus pour pouvoir se faire une place au sein de l'équipe", a ajouté l'ex-portier zimbabwéen.