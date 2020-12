"S'il s'appelait 'Giroudinho', les gens l'aimeraient"

L'ancien international français et actuel consultant pour 'Sky Sports', Patrice Evra, s'est montré élogieux à l'égard d'Olivier Giroud ce samedi après sa bonne performance face à Leeds United (3-1).

L'attaquant des Blues avait pourtant vécu un début de saison très compliqué, souvent sur le banc avec peu de temps de jeu. Pour Patrice Evra, il ne fait aucun doute que le champion du monde 2018 est l'attaquant qu'il faut pour Chelsea.

"Je crois que le seul problème de Giroud, c’est son nom, a indiqué Patrice Evra sur 'Sky Sports'. S’il s’appelait 'Giroudinho' ou quelque chose comme ça, les gens l’aimeraient. Pour moi, il est l’attaquant le plus complet de Chelsea. Je ne comprends pas car en équipe de France aussi, les gens s’interrogent sur son style. Même quand il était à Arsenal, il a toujours été confronté aux critiques. Il a toujours relevé les défis et c’est ce que j’aime chez Olivier. Si je l’avais comme joueur en tant qu’entraîneur, il serait dans mon équipe à 100%." avant de poursuivre : " "Chaque année on entend parler du feuilleton de son transfert mais c’est le meilleur attaquant de Chelsea en ce moment"