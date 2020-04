Martin Braithwaite est actif sur les réseaux sociaux, et encore plus durant cette période de confinement. L'attaquant du Barça a répondu à ses followers sur Twitter et a encensé Leo Messi.

"S'il y a quelque chose que Messi ne sait pas faire, je ne l'ai pas encore vu", a affirmé le joueur danois, interrogé sur la magie de l'Argentin, aujourd'hui coéquipier au Barça. Il a aussi affirmé que le stade "le plus beau dans lequel j'ai joué et mon lieu favori de Barcelone".

Messi n'a pas été le seul a être encensé par l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Mohammad Ali est son idole hors football et Ronaldo dans son sport. Il a aussi insisté sur le fait qu'il aimerait "avoir sa coiffure du Mondial 2002", ce qu'il avait déjà tenté.

"Il y a eu beaucoup de grands moments, mais un de mes favoris est le but d'Iniesta contre Chelsea", interrogé sur son meilleur souvenir du Barça. Braithwaite se considère aussi comme le joueur le plus rapide du vestiaire. "Tu es en train de lui parler".

Enfin, le Danois a donné un conseil à ses fans. "Faites tout pour atteindre vos objectifs. Plus grand est le rêve, plus grand est le travail". Est-ce que Braithwaite rêve d'être une légende du Barça : "Bien sûr que oui".