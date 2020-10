Sadio Mané a été testé positif au coronavirus

Après Thiago, c'est au tour de Sadio Mané d'être testé positif au nouveau coronavirus. Liverpool a communiqué ce vendrerd soir que son joueur a présenté des symptômes mineurs et se trouve en bonne santé.

L'attaquant a été cependant placé en quarantaine durant dix jours en raison du protocole sanitaire. Le Sénégalais manquera donc le match face à Aston Villa, ce dimanche.

