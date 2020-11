Sadio Mané, le héros sénégalais !

Mané, héros national !

Le Sénégal se rendait ce samedi en Guinée-Bissau, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021, organisée en 2022. Un match avec beaucoup d'enjeu pour les Lions de la Teranga, puisqu'ils pouvaient déjà valider leur ticket pour la CAN. Et c'est désormais chose faite !

Malgré quelques effrayeus et ratés, les Sénégalais, à onze contre dix depuis la 64e après l'expulsion de Burá, ont réussi à arracher un succès in extremis grâce au grand Sadio Mané (82e), déjà buteur à l'aller (2-0).

Les hommes d'Aliou Cissé enchaînent leur quatrième victoire en autant de matchs dans ces éliminatoires, et sont les premiers à se qualifier pour la prochaine CAN dès la 4e journée (sur six).