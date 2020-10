Sadio Mané ouvre le score lors du Derby de la Mersey

Touché par le Covid-19, Sadio Mané semble s'être déjà remis. L'attaquant a ouvert le score lors du match contre Everton.

Liverpool n'a mis que 3 minutes pour lancer le derby de la Mersey. Salah et Firmino combinent avant que l'Égyptien n'envoie la balle vers Andy Robertson. Ce dernier adresse un joli centre en retrait pour Sadio Mané dans la surface et le Sénégalais envoie une frappe vers la lucarne gauche du but. 1-0 pour les Reds.

À la 19ème minute, Everton égalise par l'intermédiaire de Michael Keane après un corner tiré par James Rodriguez.