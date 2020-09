Saïd Benrhama vers Crystal Palace

Auteur d'une excellente saison avec Brentford en Championship, 17 buts et 10 passes décisives, Said Benrahma intéresse plusieurs clubs de Premier League. Si Chelsea, Leeds, Leicester, West Ham ou encore Aston Villa étaient annoncés c'est Crystal Palace qui semble le plus proche du joueur.

L'attaquant gauche de 25 ans aurait fait l'objet d'une offre de 22 millions d'euros et serait en passe de s'engager avec Palace.

Le joueur était passé par plusieurs clubs français tels que Nice, Angers ou encore Châteauroux avant de s'envoler vers l'Angleterre.