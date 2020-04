"Claude Puel me conseille beaucoup"

Le jeune défenseur central de Saint-Étienne Wesley Fofana, qui a prolongé dans le Forez jusqu'en 2024, revient notamment sur sa progression cette saison. "On a discuté un moment, il fallait trouver un accord pour que tout le monde soit content, a-t-il tout d'abord précisé à propos de sa prolongation dans un entretien accordé à 'L'Equipe'. Moi, je me sens bien ici donc je trouve logique de prolonger. Surtout, j'ai une relation assez proche avec le coach.

"Il me conseille beaucoup, il me parle un peu comme un père pourrait le faire. Julien Sablé (son adjoint) aussi m'aide au quotidien depuis longtemps. Comme je suis encore jeune, parfois je traîne des pieds, je fais des bêtises, heureusement, ils sont derrière moi.

"Son discours ? C'est très simple : tu es jeune, tu dois encore bosser sur beaucoup d'aspects mais peu importe ton âge, si tu es bon, tu joueras."

Intégré au groupe professionnel en fin de saison dernière, le joueur de 19 ans se confie sur sa progression ces derniers mois. "C'est allé très, très vite. Je me suis dit que je devais m'affirmer, me montrer peut-être plus. La blessure de Pierre-Yves Polomat m'a permis de disputer mes premières minutes de jeu avec les pros.

"Après, j'ai eu un pépin au genou en préparation contre Newcastle. Je suis resté éloigné des terrains pendant pas mal de temps mais dès que le coach est arrivé, il m'a donné sa confiance."

Enfin, il évoque l'intérêt de plusieurs clubs étrangers en Europe : "C'est flatteur de savoir que de tels clubs s'intéressent à moi, viennent me voir au stade mais je laisse tout ça à mes agents. Je m'occupe du terrain et rien d'autre."