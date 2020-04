M'vila : "Pas du tout un tacle à Puel"

Dans un live Instagram diffusé ce samedi, Yann M'vila a notamment évoqué la personnalité de Claude Puel, qui ne serait pas proche de ses joueurs. Dans 'L'Equipe' ce lundi l'international français a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une attaque contre celui qui a rejoint le Forez à l'automne dernier.

"Jamais de la vie je ne cracherai sur un coach, a-t-il affirmé. Encore moins, sur Claude Puel. Je suis le joueur qui possède le plus de minutes avec lui. Que ce soit en Championnat, dans les Coupes ou en Ligue Europa, il me fait jouer presque tous les trois jours. J’ai le plus grand respect pour tous les coaches, les joueurs et les fans. Ce n’est pas du tout un tacle à Puel. Je n’ai pas dit ça pour le critiquer. Il ne s’agissait pas d’une attaque. Vraiment pas du tout."

Avant de poursuivre "Il a une façon d’entraîner que je découvre mais qui ne m’étonne pas. J’avais déjà connu ça, en Russie, conclut l'international français (22 sélections). Des Puel, il y en a plein."

"Claude Puel, c'est un bon coach mais peut-être pas avec les bonnes manières. Il veut que tout le monde aille dans son sens. Il n'est pas proche des joueurs comme on a connu. Et c'est ça qu'on aime. Tu peux marcher à côté de lui sans qu'il te parle. Rien", avait-il notamment affirmé.